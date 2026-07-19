Inchiesta sul volontariato fittizio a Ravenna: il dipendente «sfruttato», sentito e morto durante l’indagine

Aveva uno stipendio di circa 300/400 euro al mese sotto forma di rimborso spese, un modesto alloggio all’interno di una delle strutture adibite al ricovero degli animali, e un rapporto di lavoro al limite dello sfruttamento, sfociato talvolta in episodi violenti. Sarebbero state queste le condizioni nelle quali operava un dipendente dell’associazione animalista finita al centro dell’inchiesta sulle presunte ore fittizie di lavori di pubblica utilità. L’indagine per falso ideologico, induzione in falso e corruzione, vede al momento almeno 16 indagati fra i quali il presidente e un consigliere dell’associazione zoofila, oltre a numerose persone che dal 2025 ad oggi sono state indirizzate dal Tribunale al centro per estinguere reati come furti, spaccio, guida in stato di ebbrezza e oltraggio a pubblico ufficiale, facendo volontariato.