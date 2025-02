Inchiesta di Report: russi vicini a Putin al lavoro per il rigassificatore di Ravenna

RAVENNA. Per liberarsi dalla dipendenza del gas russo l’Italia ha deciso di mettere in campo i rigassificatori. Uno è legato al progetto di Ravenna. Ma ieri sera la trasmissione Report di Rai 3 ha messo in onda un’inchiesta, dal titolo “Gas, vodka e mortadella”, nella quale si afferma che a lavorare alle opere ci sono imprenditori russi vicini a Putin. La nave rigassificatrice che si posizionerà davanti a Ravenna, BW Singapore, potrà dare un forte contributo alla domanda nazionale di gas (si era parlato dell’8%). Ma al lavoro a posare i cavo sottomarini c’è anche la nave Blue Sky che batte bandiera di Palau. Fonti di Report dicono che dietro c’è l’interesse russo tramite una società turca. I due soci sarebbero due imprenditori russi che portano a un oligarca di San Pietroburgo, uno a cui Putin assegnò la medaglia d’oro per meriti patriottici nel 2016.

Intervistato dalla trasmissione di Rai 3 il vice presidente della Regione Vincenzo Colla ha dichiarato: «Se dovessero esserci problemi il commissario può bloccare l’investimento». E alla notizia del coinvolgimento di imprenditori vicini a Putin: «Se fosse vero è bene che qualcuno ne risponda».

