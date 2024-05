Incendio nella notte a Ravenna, evacuata un’intera palazzina VIDEO GALLERY

Incendio nella tarda serata di martedì 14 maggio 2024 in via Gulli a Ravenna, evacuata un’intera palazzina. L’intervento è scattato poco prima di mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, le fiamme si sarebbero originate in una cantina dello stabile, forse da un motorino, e in poco tempo il fumo, tramite la tromba delle scale, ha invaso tutto l’edificio, con i residenti bloccati negli appartamenti ai piani superiori. Sul posto si sono portate immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia e il 118; mobilitate diverse ambulanze per soccorrere i condomini, una ventina, molti dei quali sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti in seguito al fumo inalato.