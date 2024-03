Incendio all’alba in piazza Baccarini a Russi VIDEO

Un incendio si è sviluppato domenica 10 marzo 2024 all’alba a Russi. Verso le 5 una densa coltre di fumo si è alzata in uno stabile di piazza Baccarini. Dai primi accertamenti sembra che a originare il rogo, che avrebbe poi coinvolto un sottotetto in legno con copertura in lamiera, sia stata una canna fumaria. Un incendio che ha richiesto un prolungato intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con diverse squadre, insieme ai carabinieri e al personale del 118 con più ambulanze. Alcuni residenti dell’immobile, che ospita diversi appartamenti e anche una pizzeria, sono stati visitati in via precauzionale, ma per nessuno di loro si è reso necessario il ricovero. Sul posto per sincerarsi dell’accaduto, anche la sindaca Valentina Palli