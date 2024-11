E’ scoppiato poco prima delle 20 di oggi, mercoledì 5 novembe, un incendio in un’abitazione in una traversa reale via Reale ad Alfonsine. Sono intervenuti i pompieri con due squadre e un’autoscala. Nessuno è rimasto ferito ma il rogo ha completamente distrutto il tetto della casa. In corso di accertamento le cause dell’incendio.