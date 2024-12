Incendio nel primo pomeriggio di oggi a Ravenna nella zona del porto in via Silvano Rubboli, con una alta colonna di fumo visibile a chilometri e chilometri di distanza. Per cause in via di accertamento, le fiamme hanno aggredito un nastro trasportatore della Eurodocks, In azione i Vigili del Fuoco di Ravenna con l’autoscala, rinforzati da colleghi che hanno montato una seconda autoscala per fare fronte all’incendio nel modo migliore.