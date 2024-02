Incendio a Fornace Zarattini

Un incendio è divampato nella serata di venerdì 16 febbraio 2024 in via Faentina, all’interno della sede della Davoli Rent di Fornace Zarattini. Sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile, che ospita anche altri uffici, si sono portati diversi mezzi dei vigili del fuoco oltre a pattuglie delle forze dell’ordine e a un’ambulanza. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati. Saranno gli accertamenti a stabilire le cause del rogo che ha provocato ingenti danni, visibili anche dall’esterno. Tuttavia solo nelle prossime ore sarà possibile avere una stima più circostanziata. Esclusa la matrice dolosa delle fiamme.