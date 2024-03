Incassa 150mila euro per i lavori col Superbonus poi sparisce, geometra a processo a Ravenna

Credeva di essersi affidata a un professionista per ristrutturare l’appartamento ereditato beneficiando del bonus del 110%. I primi dubbi le sono venuti quando, dopo aver anticipato la cifra richiesta, per la bellezza di oltre 154.500 euro, il geometra si è fatto di nebbia. E mentre nel cantiere deserto campeggiavano solo alcuni attrezzi edili, procedeva invece a ritmi spediti la compravendita di un altro immobile in riva al mare. Quest’ultimo però di proprietà della moglie del consulente svanito nel nulla. Ecco, in sintesi, tutti gli ingredienti dell’inchiesta che ieri ha portato al rinvio a giudizio di un geometra ravennate 59enne e della moglie 57enne, rispettivamente accusati di truffa, falso e riciclaggio.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola