In un vasetto di terra la storia di Ravenna: il 29 maggio si presenta il cartone animato di Slow Food

La Cooperativa Sociale la Pieve e il Sol.Co Cooperativa Sociale hanno commissionato alla Panebarco la realizzazione di un cartone animato per illustrare i contenuti di un progetto, elaborato e promosso da Slow Food Ra Aps, ispirato da un’attenzione verso l’ambiente, la biodiversità, l’inclusione e il rispetto della natura e delle persone, qualunque sia il loro talento. La chiocciolina di Slow Food, simbolo della lentezza con cui ci si deve approcciare alla vita per poterne gustare a pieno il significato, accompagnerà i bambini, protagonisti del video. I quattro piccoli dovranno indovinare il personaggio storico associato a ogni albero, raccoglieranno i semi di queste specie e li depositeranno in un vasetto di terra. E la storia continua: altri ragazzi delle cooperative sociali custodiranno i semi nelle loro serre e poi, una volta germogliati, li offriranno alla città e ai suoi visitatori.

Il video, che ha comportato un lavoro di editing di qualche mese, sarà destinato ai laboratori di educazione ambientale e civica che le scuole ravennati, ma non solo, potranno organizzare con la consulenza dei promotori. È, infatti, dall’esperienza, ormai ventennale, dell’orto di Slow Food alla scuola primaria Riccardo Ricci e dalla pubblicazione del volume “Memorie di giganti verdi. Il racconto degli Alberi Monumentali d’Italia dell’Emilia-Romagna”, realizzato dalla Regione che il progetto ha tratto ispirazione e gambe.

La presentazione del video, della durata di dieci minuti circa, avverrà mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 17.30 nella sala S. Ragazzini, Largo Firenze a Ravenna.

Saranno presenti: Barbara Monti, presidente di Slow Food Ravenna Aps, Idio Baldrati, presidente della Coop. Sociale la Pieve e Marianna Panebarco Produttrice alla Panebarco.

Tiziano Fratus, autore di molti volumi sugli alberi, editorialista, poeta e fotografo naturalista, per l’occasione commenterà il video e presenterà il suo ultimo libro “Alberodonti d’Italia. Cento capolavori della Natura”. Fratus è autore, tra gli altri di: “Nuova musica per le foreste”, “Lettere a una sequoia”, “Agreste – silvario in versi & radici”, ”Manuale per giovani inventori di alberi e foreste”, “Ogni albero è un poeta”, “Alberi millenari d’Italia”, “Sogni di un disegnatore di fiori di ciliegio” e “Manuale del perfetto cercatore di alberi”.

Coordinerà l’incontro: Oscar Manzelli, giornalista, volontario Slow Food Ra Aps.

Il video ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato al verde Pubblico e della Regione Emilia-Romagna. Main sponsor: Cna Territoriale di Ravenna, Banca BCC Ravennate, Forlivese e Imolese e ArcoLavori Consorzio Cooperativa.

Il video è dedicato al ricordo di Antonia Gentili, giornalista ravennate.