Solo un romagnolo su due pratica attività fisica costantemente, mentre il 15% è completamente sedentario, percentuale che sale al 17% tra i bambini. Così si registrano circa 33.000 persone affette da Broncopneumopatia cronica ostruttiva, oltre 26.400 da cardiopatia ischemica, quasi 74.000 da diabete mellito, più di 17.400 da scompenso cardiaco e oltre 76.700 persone affette da neoplasie. Per promuovere la salute e educare alla prevenzione, l’Ausl Romagna si affida alla nuova serie di videopillole “Costruiamo salute in Romagna”, presentata questa mattina alla stampa a Ravenna. In tutto sono sei videoclip, realizzati col contributo di diversi professionisti aziendali, che con un linguaggio semplice e diretto fanno approfondimenti e forniscono consigli e raccomandazioni su temi legati alla salute, agli stili di vita e ai comportamenti corretti che tutti possiamo adottare: alimentazione, movimento, alcol, fumo, vaccinazioni, prevenzione delle cadute. La nuova serie, anticipata da un video trailer, sarà via via disponibile sui canali web e social aziendali e sui monitor presenti nelle principali strutture dell’Ausl. Per promuovere stili di vita sani, nel 2024 sono state realizzate oltre 500 iniziative rivolte sia alla popolazione generale sia a target specifici, 27 corsi per walking leader di primo e secondo livello, cinque di educhef, 20 di prevenzione delle cadute negli anziani. Coinvolgendo oltre 5.000 cittadini romagnoli e 57 scuole. Fumo di sigaretta, sedentarietà, abitudini alimentari scorrette e consumo di alcol in eccesso influiscono sul rischio di sviluppare malattie croniche e di avere un decorso di malattia gravato da complicanze.