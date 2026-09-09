In moto da Ravenna a Roma

RAVENNA. Dal 12 al 13 settembre 2026, centinaia di centauri attraverseranno l’Italia da Ravenna fino al Colonnato del Bernini in Vaticano per la sedicesima edizione di “In moto per uno straccio di pace, in sella per la vita”. Un evento dove arte, cultura, beneficenza e divertimento si fondono insieme e che ha ricevuto il sostegno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Polizia di Stato. L’edizione 2026 vanta il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero dello Sport. L’evento si avvale della storica e fondamentale collaborazione con la Polizia di Stato, in particolare con il Compartimento della Polizia Stradale dell’Emilia-Romagna (Sezione Provinciale di Ravenna).