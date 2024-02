In fumo la piantagione di marijuana. La scoperta dopo il rogo nel casolare a Castel Bolognese

Sembrava un “comune” incendio, per quanto un rogo che divora un casolare quasi per intero possa dirsi tale. Quel che non è mai emerso riguardo l’intervento avvenuto la mattina del 30 gennaio in via Giovannina a Castel Bolognese, è che nelle fiamme è andata in fumo - si perdonerà il gioco di parole - una serra di marijuana. Decine di piante con tanto di impianto per la coltivazione, dal quale probabilmente è partito l’innesco. Ecco spiegata la ragione di tanto riserbo fin dal primo intervento dei vigili del fuoco, che con la bellezza di sei squadre e altrettanti mezzi sono intervenuti nella stretta strada di campagna alle porte del centro abitato, che unisce le vie Casolana e Pozze. Riservatezza legata anche agli ulteriori accertamenti in corso, che coinvolgono i carabinieri della Compagnia di Faenza. Una persona sarebbe anche stata portata in ospedale per accertamenti, ma non in gravi condizioni.

