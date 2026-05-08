In fuga dallo stretto di Hormuz: dal 18 aprile una nave è diretta a Ravenna

Il porto di Ravenna aspetta una nava dallo stretto di Hormuz. Secondo i dati della società di analisi marittima Kpler, sabato 18 aprile sono state circa venti le navi cargo riuscite a “scappare” prima della nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Tra queste figura anche la bulk carrier Merry M, portarinfuse da 34mila tonnellate di portata lorda costruita nel 2010 (ex Four Nabucco), attesa nei prossimi giorni proprio nel porto romagnolo. A bordo trasporta coke di petrolio caricato in Arabia Saudita, una merce strategica per diversi comparti industriali. Il passaggio della Merry M rappresenta dunque un tassello importante per Ravenna, in un momento in cui l’instabilità geopolitica incide direttamente sulle rotte commerciali e sulla regolarità dei flussi marittimi.