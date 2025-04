In edicola uno speciale Primo piano del Corriere Romagna dedicato a Papa Francesco

Il commosso ricordo di chi l’ha incontrato, il sostegno agli alluvionati, il giudizio dei credenti di fede islamica, il paragone con don Benzi, le tradizioni, gli aneddoti dello storico viaggio a Cesena del 2017, dalla sciarpa lanciata da una tifosa alla battuta con il sacerdote recordman di messe celebrate. E ancora le veglie, i rosari, le campane che hanno risuonato a lutto in una Romagna sotto choc per la morte di Papa Francesco. Il pontefice degli ultimi, dei fragili, dei migranti. Una figura simbolo capace di essere ponte tra fedi e popoli che il Corriere Romagna ricorda con un ricco Primo piano nel quotidiano in edicola.