Imola, camionista colto da malore sbanda in A14: salvato dal massaggio cardiaco della Polstrada di Ravenna

Momenti di grande paura giovedì mattina lungo l’autostrada A14, all’altezza del chilometro 51 nei pressi di Imola, dove un camionista di 53 anni è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava alla guida del suo mezzo pesante. Il veicolo è finito fuori strada, rimanendo pericolosamente in bilico tra la corsia di emergenza e la scarpata. Decisivo è stato il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Ravenna, inviata sul posto dalla centrale operativa. I poliziotti, aiutati da due automobilisti di passaggio, hanno estratto il conducente privo di sensi dall’abitacolo e, constatata l’assenza di respiro, hanno praticato senza sosta il massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorritori del 118. L’uomo è stato poi trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.