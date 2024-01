Illuminazione pubblica e videosorveglianza: ecco i progetti in Romagna finanziati dalla Regione

Progetti che puntano a migliorare l’illuminazione pubblica nelle città, ad aumentare gli impianti di videosorveglianza e gli street tutor. Ma anche misure di rigenerazione urbana, animazioni socioculturali e sportive, assistenza e affiancamento dei giovani, nonché attività di mediazione sociale e comunitaria.

Tutto questo attraverso 23 ‘Accordi di sicurezza territoriali’ che la Regione Emilia-Romagna - stanziando oltre 2,3 milioni di euro - ha siglato nel 2023 con 20 Comuni e 3 Unioni comunali, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità delle città emiliano-romagnole prevenendo attività criminose e superando le aree degradate. “Il nostro impegno insieme agli enti locali per aumentare la sicurezza dei cittadini non si ferma, rispetto ovviamente alle nostre competenze- sottolinea il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Un lavoro che affianca quello quotidiano di istituzioni, magistratura, forze dell’ordine e le polizie locali, con l’obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo della qualità di vita delle persone all’interno delle loro comunità. Con questi accordi ci muoviamo in due direzioni precise: controllo e vigilanza del territorio da una parte e prevenzione dall’altra. Siamo convinti che investire anche su azioni concrete capaci di intervenire sulla relazione, attraverso l’ascolto e la mediazione, possa incidere in modo positivo sul tessuto sociale”.

Gli interventi in Romagna

In provincia di Forlì-Cesena viene realizzato un progetto, con 130mila euro di contributi; 4 progetti in provincia di Ravenna, sostenuti dalla Regione con 369mila euro. Infine, 3 progetti in provincia di Rimini (con 304mila euro di sostegno).

Gli interventi in sintesi

Gli street tutor, impegnati a prevenire rischi e mediare conflitti sono al centro dei progetti in diversi centri storici della regione: Bologna, Parma, Piacenza, Cesena, Rimini, Imola, Carpi e Cattolica.

Riqualificazione dei parchi: sono interessati il Parco Briolini di Rimini e il Parco del Gelso a Bellaria-Igea Marina. A Calendasco è previsto l’abbattimento di un edificio disabitato nel centro cittadino della frazione di Boscone Cusani per poi realizzare, sul sedime da esso occupato, la nuova piazza e aree verdi a servizio dei cittadini.

I sistemi di videosorveglianza vengono potenziati nei Comuni di Cesena, nelle vie Mura Barriera Ponente, Mura Barriera Levante, Mura Giardino e Fattiboni; Rimini preso il parco Briolini; Ravenna in Piazza Baracca; Lugo, nell'area verde del parco del Loto e di via Bach; a Cattolica nei tre principali palazzi comunali che si trovano nel centro: il Palazzo del Turismo, il municipio e la sede della Polizia locale; a Bellaria Igea Marina nel parco del ‘Gelso’; Russi in zona stazioneed infine, nell’Unione Romagna Faentina lungo le direttrici di accesso e uscita al Comune di Faenza.