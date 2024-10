Il viceministro Bignami a Ravenna: “Ferrovie, per l’alta velocità si ragiona su una stazione Romagna verso Forlì”

Il governo ha una strategia “chiara” per il porto di Ravenna, “non solo regionale, ma nazionale e continentale”, che si concretizza per esempio con l’istituzione della Zona logistica semplificata. Lo sottolinea il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami intervenendo questa mattina in città al convegno “Adria shipping summit-Stati generali della portualità e della logistica del Nord-est” promosso da Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale e Ravenna port hub.

La ferrovia e una stazione “Romagna” verso fporlì

Sul fronte ferroviario ci sono i 3,6 miliardi di euro per il potenziamento del tratto Bologna-Castel Bolognese per l’immissione della linea convenzionale verso Ravenna e per l’Alta velocità. Che poi arriverà a Rimini: è “complesso intervenire - non nasconde - ma non possiamo bucare San Bartolo senza passare da lì”. Senza creare poi troppe fermate, chiosa, per questo “si ragiona su una stazione Romagna verso Forlì che è baricentrica”. E poi sfruttare l’Alta velocità per il traffico merci di notte. A Rfi, conclude, “abbiamo chiesto un profondo ascolto dei territori” attraverso il dibattito pubblico, per un’opera “strategica” per i flussi del porto di Ravenna verso Bologna e altre realtà.

L’Autorità portuale di Ravenna