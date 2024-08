Il viceministro Bignami a 360 gradi sul porto di Ravenna: “Zls in arrivo, per il dopo Rossi il bando è già aperto”

Lo status quo dei lavori che vedono “sostanzialmente completato lo step di approfondimento a -12,50 del Candiano e ora parte la seconda fase, per raggiungere i -14,50”. La visita del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, è servita però soprattutto a portare aggiornamenti su tre partite. Il primo “senza polemica” e riguardante l’istituzione della Zona logistica semplificata: “Il Dpcm è già pronto, i tecnici del Ministero di economia e finanze però hanno rilevato delle distonie nel piano di sviluppo strategico rispetto ai termini di attuazione della Zls. Servirà quindi un allineamento di tipo tecnico, per il quale è già attivo un dialogo con la Regione”, ha spiegato l’esponente del governo. C’è poi la questione riguardante la costruzione del nuovo binario per velocizzare la Castelbolognese-Bologna: “Abbiamo confermato i fondi messi nel 2023. Il governo Draghi però - e qui la polemica di Bignami è tutt’altro che velata - non aveva avviato il dialogo coi Comuni, per molti era qualcosa di sconosciuto e noi ci siamo sorpresi della sorpresa. Saremo noi a portare avanti questo confronto”. Infine c’è il tema del rinnovo della presidenza dell’Autorità portuale, nei locali della quale si è tenuta la conferenza stampa: “Al presidente Daniele Rossi, con tutta la sua struttura, va il nostro apprezzamento per come hanno gestito e stanno gestendo partite fondamentali per lo sviluppo del porto. Prima con lui scherzavamo - ha spiegato Bignami - sul fatto che non sarà lui a tagliare molti nastri che si approssimeranno. Perché ha già fatto due mandati e per il prossimo è già aperto il bando. Si chiuderà ad ottobre e presumibilmente di lì alla fine dell’anno si aprirà con la Regione l’interlocuzione per giungere alla nomina del nuovo vertice. Non sappiamo con quale Presidente di Regione lo faremo, siamo certi invece di quale sarà il governo”.

Andrea Tarroni