Il tecnopolo di Marina di Ravenna diventa anche incubatore di startup

È stato inaugurato questa mattina l’incubatore tecnologico Ravenna InnovationLAB. L’incubatore, gestito dal Comune di Ravenna in collaborazione con Cifla nell’ambito del Tecnopolo di Ravenna, si trova all’interno del Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare di Marina di Ravenna.

L’incubatore supporta lo sviluppo di imprese tecnologiche e innovative in vari settori: dalla circular e bio economy alla blue growth, dalla sostenibilità energetica e green energy alla sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, per continuare con la chimica verde.

All’inaugurazione erano presenti Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico del Comune di Ravenna, Sabrina Mascia (Fondazione Flaminia – Tecnopolo di Ravenna), Andrea Contin (2G Carbons) e Francesca Soavi (Bettery srl).

“È una grande soddisfazione aver realizzato il primo incubatore d’impresa gestito direttamente dal Comune – ha dichiarato l’assessora allo Sviluppo economico, Annagiulia Randi – che si avvale del fondamentale supporto delle associazioni di categoria che hanno deciso, grazie alla nostra sollecitazione, di accompagnarci nel percorso formativo offrendo corsi e tutoraggio alle start up. Positiva è la collaborazione con la Fondazione Flaminia che opera sia come ente gestore del Tecnopolo sia come community manager dell’incubatore. Abbiamo ricevuto molte richieste di partecipazione al bando start up che speriamo nel tempo di poter accontentare tutte per rispondere sempre più efficacemente alla crescente richiesta di supporto all’imprenditoria giovane”.

Il programma di incubazione, della durata di 18 mesi, si può accedere tramite bando pubblico del Comune di Ravenna (un nuovo bando è previsto per ottobre-novembre 2024). Il percorso prevede l’erogazione di servizi personalizzati di supporto per lo sviluppo del business e accesso al mercato, curati da Cifla in collaborazione col Comune. Le start up ricevono supporto gratuito, tramite attività di consulenza e formazione, per favorire la crescita e lo sviluppo del business.

Attualmente il programma di incubazione riguarda tre start-up: AccYOUrate Group SpA attiva nel settore della sicurezza sul lavoro e personale, che ha sviluppato sensori tessili in grado di funzionalizzare a basso costo gli indumenti e i complementi di abbigliamento di destinazione lavorativa e di sicurezza individuale; Bettery Srl che opera nel settore ‘Deep tech green energy’ e mira a portare sul mercato una batteria a liquido verde, con la massima energia specifica e sicurezza associate al costo più basso mai riportato; 2G Carbons, che attraverso tecnologie basate sui carboni di seconda generazione offre soluzioni efficienti e sostenibili per la depurazione delle acque reflue e la produzione di fertilizzanti.