Il sindaco di Ravenna e le nuove norme sul porto: “Può diventare un punto di riferimento per le navi nel Mediterraneo”

In una nota il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, è intervenuto in merito all’ordinanza sul bunkeraggio di gas naturale liquefatto e sulle imminenti misure di approfondimento dei fondali che infonderanno nuova competitività allo scalo locale. “L’ordinanza della Capitaneria di Porto che norma la possibilità di effettuare rifornimento ‘ship to ship’ nel porto di Ravenna è di importanza strategica per la competitività del nostro scalo; poter fare rifornimento in sicurezza mentre le navi sono attraccate comporta infatti una serie di opportunità, come ad esempio diventare punto di riferimento per le navi che transitano nel Mediterraneo. Allo stesso modo, esprimo soddisfazione per quanto riguarda le imminenti misure relative all’approfondimento dei fondali, che contribuiranno ad aumentare le potenzialità ricettive e a migliorare l’operatività di una parte del nostro scalo. Ringrazio la Capitaneria di Porto e il comandante Maurizio Tattoli per queste nuove ordinanze, che si aggiungono a quella emanata appena lo scorso novembre; un ringraziamento va anche a tutti gli enti, Vigili del Fuoco, chimici del porto e Autorità di Sistema Portuale, che hanno contribuito a rendere possibili queste misure. Si tratta di ordinanze fondamentali per un’infrastruttura che punta a diventare hub commerciale, industriale, logistico ed energetico del Paese e del Mediterraneo”.