Il pullman del Ravenna Fc preso a sassate durante la trasferta di Sangiuliano

RAVENNA - Il pullman del Ravenna è stato preso a sassate prima della partita tra i giallorossi e il Sangiuliano City, disputato in casa della compagine lombarda. Secondo la prima ricostruzione sarebbero stati tre tifosi incappucciati a lanciare altrettanti sassi contro il mezzo, forse scambiandolo per quello degli ultras ravennati. Danni alla carrozzeria ma niente di grave. La partita si è disputata regolarmente. All’andata un tifoso romagnolo, poi identificato e arrestato, aveva lanciato una bottiglia contro il pullman dei tifosi del Sangiuliano. Per questo la gara di oggi era considerata a rischio.