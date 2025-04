Il Pri presenta la sua lista per le comunali a Ravenna: Fusignani non si ricandida, Mingozzi capolista

L’attuale assessore comunale Eugenio Fusignani non si ricandida alle prossime comunali, mentre Giannantonio Mingozzi, esponente di spicco del Pri, sarà il capolista. Questa la novità politica principale emersa dalla presentazione della lista in corso questa mattina. Il Partito Repubblicano alle amministrative sarà, come da tradizione, in appoggio di Barattoni, candidato sindaco del centro-sinistra. Eugenio Fusignani, vice-sindaco nella passata giunta De Pascale, continuerà a dirigere il partito “da fuori. In pratica io e Mingozzi siamo due capitani”. Nella lista figurano altre personalità storiche come Silvia Lameri, Andrea Vasi (già consigliere comunale) e Laura Agrioli. Ci sono alcune new entry, come quelle di Loris Savini, personalità di spicco del mondo culturale ed economico della città, e Francesco Stucci, dirigente nel mondo dello sport con una lunga attività all’Endas Monti.