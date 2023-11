Il presidente dell’Abi Patuelli: «In Italia il fisco favorisce soltanto i Btp»

«In Italia sono agevolati soltanto gli investimenti nel debito pubblico, gravati dall’aliquota ridotta del 12,5% di tassazione per favorirne il collocamento» mentre «il risparmio collocato in liquidità subisce l’aliquota del 26%».

In pratica, secondo Patuelli, «si tratta di una tassazione complessiva che supera il 50% e non incoraggia il risparmio a dirigersi verso investimenti produttivi».

Patuelli ha quindi sottolineato che «il risparmio è energia fondamentale per lo sviluppo e l’occupazione: occorre riformare e ridurre rapidamente la pressione fiscale sul risparmio investito a medio e lungo termine in Italia». Anche perché «gli investimenti del risparmio nell’economia produttiva non producono rendite, ma rendimenti più o meno basati sul rischio. Occorre non confondere e distinguere i rendimenti investiti in attività produttive a medio e lungo termine, rispetto alle operazioni speculative a brevissimo termine».

La 99ª Giornata Mondiale del Risparmio si è svolta ieri a Roma. Oltre ad Antonio Patuelli sono intervenuti il Presidente dell’Acri, Francesco Profumo, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

In apertura di discorso Patuelli ha voluto ricordare la situazione internazionale: «I crudeli conflitti in Ucraina e nel vicino Oriente colpiscono duramente i principi fondamentali della dignità umana. Gli aspetti umanitari sono i più gravemente violati, ma dopo di essi non vanno sottovalutati i rischi per l’economia».