“Il porto di Ravenna punto di riferimento per la logistica in Cina”: parte la missione alla fiera di Shangai

Il Porto di Ravenna da promuovere come Porto dell’Emilia-Romagna, porta di accesso privilegiata per i collegamenti commerciali dalla Cina verso l’Europa. L’Emilia-Romagna, in rappresentanza del settore logistico italiano, sbarca alla ‘Transport Logistic China 2024’, tra le più importanti fiere del comparto logistico del Paese del Sol levante, che si svolgerà a Shanghai dal 25 al 27 giugno.

L’assessore regionale ai Trasporti e infrastrutture Andrea Corsini, presenterà a istituzioni e operatori del settore, le possibilità commerciali del Porto di Ravenna, che la fitta rete di collegamenti intermodali, composti da autostrade e ferrovie, rendono il miglior hub per trasporti verso il nord Italia e il centro Europa.

Ad accompagnarlo nella missione istituzionale rappresentanti del Comune di Ravenna, di Fondazione ITL (Istituto trasporti logistica) che promuove il sistema delle piattaforme intermodali dell’Emilia-Romagna a livello nazionale e internazionale, e alcuni membri del Cluster intermodale regionale ERIC: Autorità portuale di Ravenna, SAPIR Spa (Terminal Operator del porto di Ravenna), TCR- Terminal container Ravenna e DP Dinazzano-Po Spa, scalo ferroviario e piattaforma logistica.

“Miriamo a diventare punto di riferimento per la logistica e il trasporto merci dalla Cina- commenta l’assessore Corsini-. Il Porto di Ravenna rientra nella ristretta lista dei “core ports” europei ed è parte di due corridoi di trasporto TEN-T, il corridoio Baltico-Adriatico e il corridoio Mediterraneo, che prevedono il potenziamento delle infrastrutture di viabilità e ferroviarie per incrementare il trasporto merci su ferro. Può essere quindi un agevole approdo delle merci provenienti dalla Cina, e punto di partenza delle merci verso il nord Europa. Presenteremo agli operatori del comparto cinese i punti di forza del Porto di Ravenna, la sua grande attrattività che risiede sia nella posizione strategica che nelle sue infrastrutture, che verranno ulteriormente sviluppate dopo l’approvazione della Zona logistica semplificata da parte del Governo”.

Nell’ampio stand della Regione, previsti incontri B2B con una quindicina di importanti imprese della logistica e dei trasporti cinesi, oltre che con i rappresentanti della GdL “Logistica” (Gruppo Distribuzione & Logistica) della Camera di Commercio Italiana in Cina.

Tra gli incontri dell’assessore Corsini, quelli con la Console generale d’Italia a Shanghai, Tiziana D’Angelo, la Console aggiunta, Alessandra Palumbo, responsabile per la parte commerciale; il direttore ICE di Shanghai, Augusto di Giacinto, la vicecommissaria per il commercio ICE, Cinzia Sarli, e con il vicedirettore Generale Shen Weihua della Commissione del Commercio di Shanghai.