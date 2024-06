Il Pd resta primo partito in provincia di Ravenna e cresce del 4%, balzo di Fratelli d’Italia: dal 4,09 al 27,18%

Il Partito Democratico si conferma primo partito della provincia di Ravenna e ottiene il 38,11% dei voti, 11 punti percentuali in più di Fratelli d’Italia. Staccatissimi gli altri partiti: il Movimento 5 Stelle a quota 7,03%, Lega al 6,15. Alleanza Verdi e Sinistra si piazza al quarto posto col 5,87% e supera Forza Italia al 5,56%. Sotto il 4 per cento Azione (3,19%), l’Alleanza Stati Uniti d’Europa a cui aderiva anche Italia Viva (3,16%) e Pace Terra Dignità (2,5%). Rispetto alle ultime Europee il Pd guadagna il 4%, Fratelli d’Italia passa dal 4,09% al 27,18%. Probabile che ci sia stato un consistente travaso di voti dalla Lega, crollata: aveva il 32,49% nel 2019. Forza Italia si è mantenuta invece sugli stessi livelli.

Anche spostando lo sguardo più vicino, alle Politiche del 2022, si nota il recupero del Pd: pur con un’affluenza minore ha portato a casa quattromila voti in più, arrivando a 64.514 contro i poco più di 60mila del 2022. Ne risulta quindi una percentuale cresciuta in provincia di quasi dieci punti rispetto alle Politiche: nel 2022 infatti i Dem si erano fermati poco sopra il 29%. Anche il partito di Giorgia Meloni esce positivamente dalle urne, crescendo di tre punti percentuali: alle Politiche si era fermato ad un già sorprendente, per il territorio ravennate, 24,06%.