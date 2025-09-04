Il parto di mamma giraffa e la gioia per un nuovo cucciolo al Safari Ravenna VIDEO

L’estate 2025 che si sta per concludere e il Safari Ravenna ha regalato la possibilità di ammirare cuccioli, conoscere progetti di conservazione e avvicinare gli ospiti al mondo animale. Il continuo monitoraggio da parte di keeper e veterinari, ha reso anche possibile la ripresa in diretta del parto di una giraffa e l’osservazione tempestiva dello stato di benessere e salute della mamma e del cucciolo. La riproduzione di esemplari all’interno del parco avviene nel modo più naturale possibile limitando al minimo e solo se necessario l’intervento umano, nel rispetto della fisiologia della riproduzione stessa in natura.