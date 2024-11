“Il pagobancomat non funziona”: il Black Friday in salita dei commercianti

“Il pagobancomat non funziona”: dal tardo pomeriggio di ieri è una risposta sempre più frequente che gli esercizi loro malgrado devono dare ai clienti, con un problema iniziato proprio alla vigilia del Black Friday. I sistemi bancari sono in tilt a seguito di un guasto. Già dalla giornata di ieri, i circuiti di Bancomat e Pagobancomat hanno registrato, a partire dalle 11.25 di giovedì mattina, diversi problemi con pagamenti elettronici e addebiti a causa di un guasto tecnico di Worldline, fintech francese e quarto leader mondiale nei pagamenti. Come si legge in una nota ufficiale di Bancomat, il disservizio “è da imputarsi alla problematica segnalata da Worldline di un incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia, che sta avendo impatti su vari servizi di pagamento”. Anche il servizio Nexi Payments è andato in down, con disagi per alcune operazioni di pagamento.

La piattaforma online Downdetector, che monitora le interruzioni nei servizi digitali, evidenzia diverse segnalazioni di problemi con banche e sistemi di pagamento ricevute proprio a partire da metà mattinata. Gli attacchi cyber a banche e operatori finanziari si sono moltiplicati esponenzialmente negli ultimi anni come segnalato più volte da Bce e Banca d’Italia ma in questo caso non è chiaro se alla base vi sia un mero problema tecnico o altro. La causa dei problemi tecnici «è stata identificata»: si tratta di un incidente accaduto in Svizzera durante «lavori di installazione delle tubature del gas da parte delle autorità locali che hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore».