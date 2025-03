Il ministro Tajani a Ravenna ai Musei Byron: “Una visita che mi ha arricchito” - VIDEO GALLERY

Il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani è in visita a Ravenna. Una visita iniziata ai Musei Byron e del Risorgimento, su invito del Presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei Musei, Antonio Patuelli e della Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti. Tajani è uscito dal Museo con parole di grande apprezzamento: “Faccio i miei più sinceri complimenti a tutti, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in particolare, per la modernità, la completezza e la proposta di questi Musei: in particolare la parte narrativa è straordinariamente moderna e coinvolgente, adatta ai giovani. I Musei in questo modo sono una attrazione reale per le nostre generazioni future. Io ho lavorato con Montanelli che diceva sempre: nei vostri articoli dovete immaginare di parlare sia al laureato che alla persona che ha la terza media. Questi Musei lo fanno perfettamente: e con la loro semplicità e con la facilità dell’esposizione raccontano la grande storia in modo divertente e discorsivo, ricco di approfondimenti, creando un ponte verso i giovani. Io stesso ho imparato tanto stamattina: conosco i personaggi e la storia, ma gli approfondimenti ed i collegamenti che ho trovato qui mi hanno straordinariamente arricchito”.

Tajani è poi intervenuto alla Sala Cavalcoli della Camera di Commercio all’incontro di approfondimento promosso dalla Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara sull’attuale situazione economica e geopolitica e le possibili strategie da adottare per il rafforzamento della presenza delle imprese sui mercati internazionali. All’incontro, oltre a Tajani e Patuelli, anche il presidente della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara Giorgio Guberti e il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale.