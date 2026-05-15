Il ministro Giuli affascinato da Ravenna: “Grato, ammirato e mai pago di tanta cultura, bellezza, e ospitalità”

“Grato, ammirato e mai pago di tanta cultura, bellezza, e ospitalità. Con affetto. Alessandro Giuli”. Lo ha scritto il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sul libro degli ospiti, all’uscita della visita ai Musei Byron e del Risorgimento, accompagnato dal Presidente della Cassa di Ravenna e ideatore dei Musei, Antonio Patuelli, dalla signora Giulia Patuelli, dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, dal vice presidente Franco Gabici, dal segretario generale Giancarlo Bagnariol, dalla Direttrice dei Musei Alberta Fabbri e, tra le autorità presenti, dal sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, dal Prefetto Raffaele Ricciardi e dalla Soprintendente di Ravenna Federica Gonzato.

Il Ministro si è trattenuto a lungo nelle singole sale, dichiarandosi più volte affascinato: ha attivato più volte le singole interattività, in particolare con i contenuti multimediali delle opere di Byron, rivolgendo molte domande sui cimeli e sulla ricostruzione storica, in particolare sui documenti che attestano il legame di Byron con la Carboneria.

Alla fine il Ministro non ha nascosto la sua ammirazione sia per le ricchissime collezioni di opere prime, cimeli, documenti e testimonianze esposte, sia per il linguaggio museografico e le narrazioni multimediali, tra le più moderne e inclusive al mondo: la sua visita, che si è protratta a lungo nonostante l’agenda fittissima di impegni, è poi proseguita con una visita alla Tomba di Dante ed al Chiostri Danteschi, sempre guidato dalla Presidente della Fondazione Falconi Mazzotti.

In precedenza il Ministro Giuli aveva visitato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, guidato dalla Soprintendente Federica Gonzato, il Museo Nazionale di Ravenna con il Direttore Andrea Sardo, la Basilica di San Vitale ed il Museo di Galla Placidia, accompagnato dall’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Monsignor Lorenzo Ghissoni.