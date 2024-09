Il ministro dell’ambiente: “Rigassificatore a Ravenna pronto all’inizio del 2025”

Il rigassificatore a Ravenna sarà pronto all’inizio del nuovo anno. Per il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin c’è ancora un rischio di rincari sull’energia. Il ministro ne ha parlato stamane al convegno inaugurale del Cersaie a Bologna. “Ho una preoccupazione”, dice Pichetto Fratin. “Noi dalla Russia preleviamo pochissimo, un 5% facilmente sostituibile, ma la chiusura” del gasdotto proveniente “dall’Ucraina a novembre rischia di fare aumentare i prezzi internazionali”. Il ministro, sul palco insieme al presidente di Confindustria Emanuele Orsini e ai vertici di Confindustria Ceramica, ha affrontato anche il nodo di un settore particolarmente energivoro come quello protagonista in questi giorni all’expo bolognese. In generale la “richiesta di energia raddoppierà nei prossimi 25 anni, di li’ la valutazione mia e del Governo di ricerca sul nucleare”.

Per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di fonti fossili, “dobbiamo mantenere il nostro impegno, anche se abbiamo solo il 0,7% delle emissioni globali. E’ una sfida ad essere sempre migliori degli altri, ma all’interno dell’Unione europea serve più equilibrio. Assurdo - l’esempio fatto dal ministro è quello del passaggio al motore elettrico - il divieto al 2035 fatto sullo strumento, in modo puramente ideologico”. Per il ministro di Forza Italia si tratta inoltre di “mantenere l’equilibrio economico e quello sociale”. Per Pichetto, in ogni caso, la sfida per l’Italia “sarà diversificare, anche grazie ai due rigassificatori. Quello di Ravenna- sottolinea- sarà pronto nei primi mesi del 2025”.