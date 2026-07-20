Il maltempo in Romagna disorienta i fenicotteri: diversi esemplari spaesati per le strade di Marina Romea e Marina di Ravenna

Il maltempo abbattutosi nelle ultime ore sulla costa romagnola, oltre a provocare ingenti danni tra grandine e alberi abbattuti, specie sul litorale, ha avuto un effetto insolito: alcuni fenicotteri, spinti fuori rotta da vento e temporali, sono stati avvistati lontano dal loro habitat naturale, tra le strade di Marina Romea e Marina di Ravenna. Il maltempo abbattutosi nelle ultime ore sulla costa romagnola ha avuto un effetto insolito: alcuni fenicotteri, spinti fuori rotta da vento e temporali, sono stati avvistati lontano dal loro habitat naturale, tra le strade di Marina Romea e Marina di Ravenna.

I volatili, simbolo delle pialasse e delle zone umide del Ravennate, vivono abitualmente nella Pialassa Baiona e nelle valli circostanti. Le raffiche e la pioggia intensa che hanno interessato la zona sembrano averli disorientati, facendoli comparire tra le vie dei due lidi, tra lo stupore di residenti e turisti. I volatili, simbolo delle pialasse e delle zone umide del Ravennate, vivono abitualmente nella Pialassa Baiona e nelle valli circostanti. Le raffiche e la pioggia intensa che hanno interessato la zona sembrano averli disorientati, facendoli comparire tra le vie dei due lidi, tra lo stupore di residenti e turisti.