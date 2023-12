Il Liceo Artistico di Ravenna realizza un mosaico con lo stemma presidenziale e lo consegna a Sergio Mattarella

Ieri una delegazione del Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna composta dal dirigente scolastico in distacco Gianluca Dradi, dal dirigente reggente Paolo Taroni, dalla professoressa Elena Pagani e dalle allieve Blessing Aimuanmwosa Oghogho, Melania Mondino, Gaia Pescosolido e Alice Zauli, ha consegnato un mosaico realizzato dagli studenti della scuola al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Grande emozione per tutti, stringere la mano al Presidente Mattarella e al Generale Figliuolo durante la Cerimonia degli auguri di Natale, alla presenza anche del Ministro della Difesa Guido Crosetto, a tutti i vertici militari e ai diversi teatri critici del mondo in cui le varie forze armate sono dislocate in missioni di pace. In quest’occasione è stato anche donato al Presidente il mosaico ravennate. Il mosaico raffigura lo stendardo presidenziale ed è stato realizzato con smalti della Fornace Orsoni di Venezia nel Laboratorio di Mosaico del Liceo della professoressa Pagani con l’assistenza tecnica di Silvia Facchini e Paola Nappini. “Grazie al Colonnello Tenente Domenico Veliani - si legge in una nota della scuola - del COVI Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze, referente promotore del progetto, e all’Ufficio Cerimoniale del Presidente, per averci coinvolto in questa avventura”.