Il colosso dei mari Gnv sbarca a Ravenna e assume: 80 persone al job day per reclutare nuovi equipaggi. Ecco le figure richieste

«Un’avventura, un modo per mettersi alla prova e in gioco». Così Francesca Lamberi, responsabile del reclutamento di Gnv, ha definito l’opportunità offerta dal “Gnv Job Day 2025”, evento che per la prima volta ha visto una compagnia leader nel trasporto marittimo internazionale affidarsi al Centro per l’impiego di Ravenna, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia, per il reclutamento del personale di bordo.

Una scelta inedita per Gnv, che opera nel cuore del Mediterraneo con una flotta di 26 navi e 33 linee attive, ma che non ha tra i suoi scali il porto ravennate. Nonostante ciò, la compagnia ha puntato sulla città romagnola per cercare nuovi profili da imbarcare, riconoscendo il valore di un territorio fortemente legato al mare e alla sua cultura del lavoro. E il “Job Day” ha attirato circa ottanta partecipanti, divisi tra presenza fisica (nella sala Nullo Baldini) e collegamento da remoto. In gran parte adulti, con buona rappresentanza di lavoratori stranieri, i candidati hanno potuto conoscere da vicino le opportunità professionali a bordo delle navi Gnv, in un incontro che unisce dimensione locale e vocazione internazionale.

Le figure ricercate riguardano sia l’area hotel-amministrazione (shop assistant, cuochi, aiuto cuochi, camerieri, assistenti d’ufficio con conoscenza della lingua araba), sia l’area tecnica di coperta e macchina: elettricisti, frigoristi, ufficiali, operai meccanici e motoristi, carpentieri, manutentori idraulici. Per tutte le posizioni è richiesta l’iscrizione alla Capitaneria di porto come “Gente di mare”, il possesso dell’idoneità medica marittima, conoscenze linguistiche (inglese in primis), corsi di formazione specifici e capacità fisiche certificate (come la prova di nuoto e voga).

«Per partecipare al processo di selezione – ha spiegato Valentina Stoppa, responsabile del Centro per l’impiego – è necessario compilare un form online (ragioneer.it/candidatura-GNV-cpiRA) entro il 5 ottobre. Il nostro team valuterà le candidature in base alla corrispondenza con i profili richiesti. I colloqui con i recruiter Gnv si terranno il 7 ottobre, nella nostra sede».