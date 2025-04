Il 25 aprile a Ravenna, la gente protesta per il cerimoniale sobrio: “Vogliamo Bella Ciao”. La banda torna in piazza e la suona per due volte VIDEO

Le proteste della gente in piazza fanno cambiare il cerimoniale “sobrio” a Ravenna. Alle 11, in Piazza del Popolo era iniziata la manifestazione solenne con la deposizione di corone alla lapide dei partigiani caduti per la Liberazione. Sono seguiti gli interventi delle autorità, ovvero il prefetto Raffaele Ricciardi, il sindaco Fabio Sbaraglia e Alice Casadei per l’Anpi provinciale. Al termine dei discorsi, la cerimonia è stata dichiarata chiusa e in base al cerimoniale non era previsto che la banda suonasse “Bella ciao”, poi di fronte alle lamentele della gente, la banda è tornata ha suonato “Bella ciao” per due volte.