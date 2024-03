I Vigili del Fuoco incontrano cittadini e studenti: si parte il 3 aprile a San Pietro in Vincoli

Il Corpo dei Vigili del Fuoco organizza l’iniziativa “Acqua è, e vita”. Il primo appuntamento si terrà mercoledì 3 aprile a partire dalle 10 presso la sede dell’Istituto comprensivo Statale di San Pietro in Vincoli in via Castello 25.

Il calendario degli altri appuntamenti è il seguente: 8 aprile a Faenza, 10 aprile a Cervia, 22 aprile a Castel Bolognese, 7 maggio a Lugo, 10 maggio a Conselice, 15 maggio a Bagnacavallo, 22 maggio a Sant’Agata sul Santerno

9) date eventuali recuperi da concordare. Il personale impegnato per l’esposizione all’esterno dovrà illustrare agli studenti e ai cittadini le funzionalità e l’uso di mezzi e attrezzature per l’alluvione (UCL come punto di coordinamento e pianificazione, imbarcazioni, motopompe, giubbotto salvataggio e imbrago per elicottero). Completerà la parte espositiva la motopompa da svuotamento da caricare sul Ranger, il manichino vestito da soccorritore acquatico, il giubbotto di salvataggio e l’imbrago da elicottero da far indossare a qualcuno dei partecipanti.