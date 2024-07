La Romagna sul podio nella classifica di gradimento dei primi cittadini stilata dal Sole 24 Ore. Tra i sindaci è Michele Guerra (Parma, 63%) il vincitore del Governance Poll 2024. Secondo posto per Gaetano Manfredi (Napoli, 62%) mentre in terza posizione si piazza Michele De Pascale (Ravenna, 61%), in un podio tutto di centrosinistra. Tra i presidenti di Regione a conquistare la prima posizione è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 68%) che scavalca sia Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, 67%) che Luca Zaia (Veneto, 66%).

Mastella e Sadegholvaad

Il Governance Poll 2024, è stato realizzato dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Solo un sindaco su quattro incrementa il consenso rispetto al giorno delle elezioni. Tra questi, la migliore performance è quella di Clemente Mastella, Benevento (+6,3%), seguito da Jamil Sadegholvaad di Rimini (+6,2%) e Luigi Brugnaro, Venezia (+5,9%).

Le persone, nel periodo tra il 3 maggio e il 5 luglio, hanno risposto alla domanda: “Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”. Il 57,5% ha votato a favore di Sadegholvaad.