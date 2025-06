I ragazzi dell’Itis “Baldini” a lezione di educazione finanziaria con la Cassa di Ravenna

Le classi quinte dell’Istituto ‘Nullo Baldini’ di Ravenna, coordinate dalla professoressa Stefania Mosca, hanno preso parte con grande interesse ad una serie di lezioni su ‘L’educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale’, che hanno visto studenti e studentesse intervenire con molte domande e vivo interesse sul tema specifico ‘L’ABC della Finanzia – Investire è semplice ma non è facile’ illustrato da Roberto Vicari, responsabile del Private Banking di Piazza del Popolo della Cassa di Ravenna. Particolare attenzione è stata rivolta agli strumenti del mercato finanziario, ovvero azioni, obbligazioni, derivati e fondi comuni di investimento ed una particolare attenzione è stata rivolta al mondo dei Pac e dei fondi pensione che ragazzi e ragazze, che presto inizieranno a lavorare, dovranno presto cominciare a conoscere per una scelta consapevole di lungo periodo.

L’Educazione economica e finanziaria rientra nella Carta d’intenti ‘come elemento di sviluppo e crescita sociale’ sottoscritta dal Miur. Tale carta contempla tra i propri obiettivi la definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani e delle giovali e promuovere l’educazione economica, finanziaria e fiscale a partire dai banchi di scuola per spingere i futuri cittadini e cittadine a comportamenti attivi e consapevoli.