I piccoli proprietari: “Emergenza casa, inutile limitare i B&B a Ravenna”

Il recente dibattito sulla regolamentazione dei Bed & Breakfast (B&B) e degli affitti brevi ha sollevato questioni importanti riguardo alla carenza di alloggi disponibili per le famiglie. Secondo l’Asppi limitare questo tipo di offerta non migliorerà la questione della carenza di case sul territorio. In Spagna Barcellona si è mossa su questa strada e anche in Italia alcune città ci stanno pensando.

A Ravenna un invito in tal senso è arrivato dal sindacato degli inquilini, il Sunia. L’Asppi però ricorda che «nella nostra regione esistono già normative che regolano i B&B e gli affitti brevi. Chi affida un appartamento a un’agenzia online deve obbligatoriamente possedere una partita IVA. Questo quadro normativo è pensato per assicurare che gli affitti brevi siano gestiti in modo trasparente e regolare, garantendo al contempo la sicurezza degli inquilini». In Emilia-Romagna il sindaco di Bologna sembra intenzionato a muoversi in tal senso e a a Ravenna il collega Michele De Pascale, pur ricordando le differenze della città romagnola in termini di dimensioni da Bologna e Ravenna, non si è detto contrario all’idea. Opinione, quella di De Pascale, che ha un certo peso alla luce della sua candidatura a presidente della Regione.

L’Asppi sostiene: «Questa non è la strada giusta. Invece di bandire i B&B e gli affitti brevi, sarebbe più opportuno implementare un piano case che preveda la costruzione di nuove case popolari e la ristrutturazione delle migliaia di alloggi pubblici attualmente fuori uso». Da parte loro, i piccoli proprietari immobiliari si trovano spesso a fronteggiare diverse problematiche: sfratti, mancato pagamento dei canoni e alte imposte. «Nessun cenno di tutela - dice l’Asppi - per i proprietari che spesso si vedono mancare un reddito importante per il loro bilancio». L’argomento Casa, dunque, andrebbe affrontato secondo i piccoli proprietari a 360 gradi, sentendo anche la voce di chi ha investito. Solo così si potrà trovare una soluzione equilibrata e sostenibile che tenga conto delle esigenze sia degli inquilini sia degli affittuari.