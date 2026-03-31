I magistrati dell’Anm di Ravenna festeggiano il no al referendum: «La giustizia ha ben altri problemi»

Una è giudice civile, l’altro è pubblico ministero. «Ancora colleghi», sorride Elena Orlandi, 42 anni, presidente della sottosezione di Ravenna dell’Anm. «Tuttora e forever colleghi», la spalleggia Francesco Coco, 35 anni, segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati. Dal confronto/scontro di fronte a parterre di avvocati e addetti ai lavori, fino alle serate nei circolini di campagna, nelle settimane che hanno preceduto il referendum costituzionale si sono spesi in prima persona per sostenere il “no” alla riforma della giustizia, pardon, della magistratura. «Si è cercato di dare un’immagine della magistratura come qualcosa di distante e scollata dalla popolazione - dicono -: il pm come un persecutore dei cittadini, il giudice come una figura rinchiusa in una torre eburnea». è stata un’occasione per dimostrare il contrario. Uno sforzo da politici - direbbero i maligni - giunto ai festeggiamenti, ma senza pubbliche esultanze. Fra colleghi, appunto.