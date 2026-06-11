I golden retriever più belli del mondo. Da Cannuzzo all’expo

Anno d’oro per i golden retriever dell’allevamento Nice Temptation di Cannuzzo di Cervia che salgono sul podio del World Dog Show 2026. La manifestazione cinofila di bellezza più importante a livello internazionale si è tenuta a Bologna la scorsa settimana e, tra i partecipanti a quattro zampe, i golden retriever erano la razza più numerosa di tutta l’expo con 286 esemplari.

Nella loro categoria, Archi conquista il titolo di vice campione mondiale, Ziguli viene premiato come campione italiano con una medaglia d’oro nella categoria “intermediate”, infine, il piccolo Manfredi d’Altavilla di quattro mesi vince il titolo di “Hope world winner”. A convincere i giudici dello show sono stati «il portamento e il temperamento armonioso, tranquillo e deciso dei cani», precisa la proprietaria dell’allevamento Tiziana Farabegoli. Queste sono le qualità che gli allevatori del Nice Temptation ricercano da anni nei cuccioli che selezionano e addestrano.

Insieme ai genitori Alida e Paride, che vent’anni fa iniziarono ad allevare i golden retriever, anche la figlia Tiziana accompagna l’attività in modo professionale. A muoverla, è «una forte passione e amore per questa razza di cani», dichiara lei stessa. Nei loro due ettari e mezzo di terreno recintato, la famiglia Farabegoli si occupa dei cuccioli, e dal 2010 partecipa a esposizioni di bellezza a livello nazionale e internazionale, ottenendo, tra i vari riconoscimenti, il titolo mondiale di vice campione nel 2010.

Per Tiziana allevare golden retriever non è solo un mestiere che si esaurisce una volta che il cucciolo è stato adottato. Il legame con la famiglia adottiva e i loro amici a quattro zampe viene coltivato. Gli allevatori forniscono servizi di assistenza e cura ai propri clienti, anche a quelli residenti all’estero, e promuovono iniziative di comunità. «Con i nostri clienti e i loro cani, organizziamo uscite per stare insieme: nello scorso periodo, siamo andati a fare trekking e a fare una gita al mare. E organizziamo anche dei family day», il prossimo in programma sarebbe per il 6 settembre, dichiara la proprietaria.

Nel 2025 il Nice Temptation ha fatto un accordo con il comune di Cervia per espandere l’allevamento. Al momento è ancora tutto da definire, ma in cantiere ci sarebbero delle iniziative che coinvolgerebbero anche le scuole del posto.