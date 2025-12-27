I fiumi in piena a Natale in provincia di Ravenna, le immagini dall’elicottero dei Carabinieri VIDEO

Un centinaio di persone della frazione di Biancanigo, territorio di Castel Bolognese in zona Tebano, ha passato il pomeriggio del giorno di festa da sfollati al Centro di protezione civile allestito al palazzetto dello sport. Il livello massimo di allerta è stato raggiunto nel pomeriggio del 25, a quel punto sono entrate in funzione anche le ruspe, arrivate sull’argine destro del Senio intorno alle 17 con l’ordine di aprire un varco per lasciar defluire l’acqua in arrivo, vorticosa, da monte.

Ore di apprensione poi alle 18.30 l’annuncio: «Per ridurre la pressione idraulica, si è da poco concluso l’intervento di apertura di un varco in corrispondenza dell’ansa dell’argine destro del Senio, subito dopo Tebano, che fungerà da soglia di sfogo qualora il livello del fiume dovesse ulteriormente aumentare - è quello che ha scritto il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza sui social istituzionali del Comune -. Il varco immette in un’ansa chiusa di circa venti ettari. L’intervento è stato disposto congiuntamente al sindaco di Faenza, alla luce della criticità della situazione in evoluzione. L’arginatura in oggetto risultava realizzata da un privato in assenza delle necessarie autorizzazioni e in modalità non conformi alla normativa vigente; alla luce delle criticità idrauliche riscontrate negli eventi precedenti, l’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza idraulica e un migliore deflusso delle acque, scaricando la pressione sull’argine sinistro». Un messaggio che ha suscitato immediatamente una ridda di polemiche.

Quello che però manca al racconto dei social è quello che dice uno dei proprietari dell’area: «Non una goccia d’acqua del fiume ha oltrepassato quel varco. L’intervento sull’argine, che dalla via Emilia a monte da decenni spetta ai proprietari e non al Demanio che non lo ha ripreso nemmeno dopo gli ultimi anni di alluvioni ripetute, era stato fatto secondo un progetto depositato sulla piattaforma Sfinge e autorizzato - spiega Alberto Montanari proprietario dell’area dove è avvenuto l’intervento -. Non si è trattato di innalzare l’argine , che in cima ha ancora alcuni manufatti della precedente proprietà a dimostrazione del fatto che l’altezza è rimasta immutata, ma di allargare un po’ l’ansa del torrente. Questo ci è stato contestato, è vero, e tre mesi fa il sindaco aveva detto al mio vicino delegato per le opere, che in assenza di intervento alla prima piena importante sarebbero intervenuti loro rompendolo (parole confermate anche dal sindaco Della Godenza, ndr). In realtà ci si era già detti disponibili a fare quanto richiesto».

Il maltempo è però arrivato prima: «Quando il giorno di Natale è arrivato il tecnico con la ruspa e l’ordine della Prefettura di intervenire per allagare i nostri terreni, la situazione del Senio era ben lontana dal limite dell’argine, infatti le casse di espansione a monte non erano ancora state toccate dall’acqua. In accordo si è quindi proceduto a fare comunque un varco di circa mezzo metro, ma l’acqua non è affatto entrata e quindi non è stato quell’intervento a salvare alcuna situazione, semplicemente è andata così». Vero è che per molte famiglie delle campagne di Castel Bolognese la paura è stata tanta anche questa volta.