«Ho avuto paura, pensavo a un’imboscata»: il 51enne che ha accoltellato il ragazzo al bar Cristallo resta in carcere

Ha detto di aver agito per paura, temendo un’aggressione da parte del fidanzato 23enne della figlia della compagna. È questa la versione fornita da Leonardo Carovilla, il 51enne arrestato venerdì con l’accusa di tentato omicidio dopo avere colpito il giovane con tre coltellate nel bar Cristallo di Lido Adriano. La lite sarebbe nata da insulti reciproci. L’uomo, che si è costituito poche ore dopo i fatti, ha spiegato di aver rincorso il ragazzo ma di non ricordare se avesse davvero intenzione di colpirlo ancora. Per il giudice per le indagini preliminari Federica Lipovscek, però, la dinamica dell’aggressione e la gravità delle ferite inflitte (una coltellata ha perforato un polmone, un’altra ha fratturato l’osso iliaco) indicano l’intenzione di uccidere. Da qui la decisione di disporre la custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Donelli, ieri si è attenuto alle dichiarazioni fatte al pm Francesco Coco dopo essersi costituito, a distanza di alcuni minuti dai fatti.

