Hera. Nuova modalità di richiesta del servizio di raccolta di pannolini e pannoloni con il QR Code

Il nuovo sistema è a disposizione di chi ha necessità di conferire importanti quantità di presidi sanitari assorbenti, per cui è previsto un passaggio aggiuntivo di raccolta dell’indifferenziato, che rientra fra i servizi compresi nella bolletta rifiuti

Per rinnovare o fare richiesta ex novo a Hera del servizio di raccolta per pannolini e pannoloni, oltre che attraverso i normali canali di contatto, ora è possibile farlo anche con il QR Code.

Per far fronte alle esigenze delle famiglie in cui vivono neonati, anziani e degenti - che producono significative quantità di pannolini, pannoloni e altro materiale sanitario (es. sacche per dialisi) - è a disposizione un passaggio aggiuntivo di raccolta dell’indifferenziato, dando quindi la possibilità di fruire di due raccolte settimanali.

Hera ricorda che i presidi sanitari vanno conferiti all’interno del bidone grigio dell’indifferenziato, nella giornata, segnalata sul calendario cartaceo del porta a porta o sull’app “Il Rifiutologo”, prevista settimanalmente per questo tipo di rifiuto.

Il servizio è gratuito (già compreso nella bolletta rifiuti – Tari ) e per usufruirne è necessario fare richiesta alla multiutility inquadrando il QR code con il cellulare e compilando i campi richiesti.

Come fare richiesta o rinnovarla?

inquadrare il QR code con il cellulare e compilare i campi richiesti

Dove si trova il QR code?

sulla lettera che sarà recapitata a casa nelle prossime settimane ai cittadini che ad oggi risultano già usufruire del servizio

sul sito di Hera al seguente percorso https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune-sezione cliccando su “Modulo Pannolini” pubblicato nella sezione Moduli

sulla APP Il Rifiutologo o all’indirizzo www.ilrifiutologo.it cliccando sul “Modulo Servizio Aggiuntivo Pannolini/Pannoloni” presente nella sezione «Materiali Illustrativi».

Si consiglia di tenere sottomano l’ultima bolletta rifiuti in modo da recuperare il codice utenza.

Il servizio viene attivato il prima possibile, indicativamente entro due settimane.

Validità e rinnovi:

Per i pannolini, una volta inviata la richiesta il servizio ha validità fino al compimento del 36° mese di vita del bambino. Per chi ha più di un bambino, la richiesta si rinnova inserendo la data di nascita dell’ultimo arrivato.

Per i pannoloni (o altri presidi sanitari) la richiesta ha validità per l’anno solare in corso, se non viene rinnovata entro il 31 dicembre 2023 il servizio verrà interrotto.

Per le nuove richieste pervenute dal 1° ottobre 2023, il servizio per l’anno 2024 viene rinnovato d’ufficio.

Hera inoltre ricorda che il diritto all’utilizzo di una giornata aggiuntiva di raccolta è limitato alle concrete esigenze dell’utente, al loro decadere è obbligatorio comunicare la cessazione del servizio, sempre tramite le modalità sopra-indicate selezionando l’opzione “cessazione servizio”.

I canali di contatto a cui rivolgersi in caso di difficoltà nella compilazione o di impossibilità ad usare il QR Code:

Numero verde gratuito (800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18)

Sportelli Hera del territorio (elenco e orari https://www.gruppohera.it/assistenza/trova-uno-sportello-sul-territorio).