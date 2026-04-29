Hashish e marijuana in casa tra Lugo e Cesena: arrestati un 29enne e un 22enne, altri due giovani denunciati

RAVENNA. La Polizia di Stato, nel corso della mattinata di ieri, ha effettuato una articolata operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il personale della Squadra Mobile di Ravenna, nell’ambito di attività coordinata dalla Procura della Repubblica, ha effettuato diverse perquisizioni finalizzate alla ricerca e sequestro di sostanze illecite.

E’ stato tratto in arresto un 29enne, italiano e incensurato, che deteneva presso la sua abitazione nelle campagne lughesi oltre sedici chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti da cento grammi ciascuno e circa duecentocinquanta grammi di infiorescenze di marijuana. Nello stesso contesto sono stati indagati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un 25enne, italiano, residente nel Lughese (35 grammi di hashish) e un 22enne, ravennate (32 grammi di hashish) entrambi incensurati.

Con il coinvolgimento degli investigatori della Squadra Mobile di Forlì-Cesena, è stato tratto in arresto un altro 22enne, studente, residente nel Cesenate, che occultava in casa 130 grammi di marijuana, due etti di hashish e alcune dosi di cocaina. Nei confronti del giovane è stato effettuato il sequestro di 1500 euro in contanti, ritenuti provenire da attività illecite di spaccio.

Le attività investigative descritte e i conseguenti risultati sono attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.