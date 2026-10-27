Halloween a Ravenna: un ricco programma ai Giardini pubblici e al Museo Byron

Ravenna
  • 27 ottobre 2026
Halloween a Ravenna: un ricco programma ai Giardini pubblici e al Museo Byron

Ravenna si prepara a celebrare Halloween 2026 con un ricco programma di iniziative pensate per tutte le età, che spaziano dal mistero storico al brivido contemporaneo.

Ravenna Horror Festival

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, i Giardini pubblici ospiteranno la prima edizione del Ravenna Horror Festival – Le Paure, un’iniziativa culturale e di promozione giovanile che reinventa le celebrazioni di Halloween trasformandole in un’occasione di riflessione collettiva e valorizzazione dello spazio pubblico. L’evento è promosso dall’associazione Spotted con la compartecipazione dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

Il Festival si sviluppa attorno al tema “Un labirinto. mille paure. Una città che le attraversa insieme”. L’immaginario horror diventa così uno strumento narrativo per affrontare un tema universale e cruciale per le nuove generazioni: le paure, le inquietudini e le sfide connesse al percorso di crescita.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’installazione scenografica “Un Labirinto in Città”, allestita all’interno dei Giardini pubblici e accessibile gratuitamente. La struttura ospiterà una raccolta preventiva, anonima e aperta a giovani e studenti del territorio, che vi integreranno i propri pensieri e le proprie testimonianze sulle paure contemporanee. Attraversare il labirinto assumerà un forte valore simbolico: confrontarsi con i propri timori per scoprirli condivisi, trasformando l’isolamento in un’esperienza collettiva e trovando insieme la via d’uscita.

Il Ravenna Horror Festival punta sul coinvolgimento attivo dei giovani creativi e di talento attraverso le arti di strada e live band, mentre promuove anche messaggi legati al consumo consapevole con l’iniziativa “Monster Call – Il costume che non consuma”, un invito a partecipare all’evento indossando travestimenti realizzati rigorosamente con abiti usati, materiali di recupero o capi già disponibili nel proprio armadio, stimolando la creatività a impatto zero.

Ampio spazio sarà dedicato alla dimensione universitaria con “Freshmen”, il grande raduno delle matricole e della popolazione studentesca di Ravenna. Una serata speciale di accoglienza e socializzazione animata da musica dal vivo e DJ set, che vedrà la possibile partecipazione di ospiti e artisti del panorama nazionale e internazionale, stringendo il legame tra l’università e il tessuto cittadino.

Le tre giornate offriranno un palinsesto ricco e multidisciplinare che si articolerà dal mattino fino alla sera. Accanto ai momenti musicali e artistici, i Giardini pubblici si popoleranno di attività ricreative, animazione, spettacoli e un’area dedicata allo street food, rendendo la manifestazione accessibile e attrattiva per un pubblico di tutte le età: giovani, studenti, famiglie e visitatori.

La partecipazione agli eventi è gratuita con prenotazione al link https://www.instagram.com/spotted.community?mdxt=MWhxZjJ3M2x0NjIxMw

Il mistero del fantasma di Lord Byron

Sabato 31 ottobre teatro dell’evento sarà la suggestiva corte del Museo Byron e del Risorgimento che, per l’occasione, diventerà lo scenario di un’avventura sulle tracce del grande poeta romantico e del suo testamento perduto. Ad accogliere i piccoli esploratori ci sarà lo stesso Lord Byron, pronto a coinvolgerli in una ricerca ricca di indizi fino alla suggestiva cripta, dove si cela il segreto della sua ultima opera.

Il programma

Dalle ore 15:00 – Laboratori creativi: la corte aprirà le sue porte per un pomeriggio dedicato alla fantasia, con attività a tema Halloween pensate per prepararsi all’avventura in un’atmosfera misteriosa ma adatta anche ai più piccoli.

Dalle ore 15:30 alle 19:00 – Caccia al Tesoro: verranno distribuite le mappe per la ricerca. Ciascuna famiglia potrà scegliere liberamente quando partire e affrontare il percorso al proprio ritmo (ultime partenze previste per le 19:00). Per i più piccoli sarà disponibile un itinerario dedicato, con giochi e attività pensati su misura per loro.

Inoltre sarà anche possibile per quest’attività partire dal caffè San Rocco in Borgo San Rocco

Ore 20:00 – Estrazione e premi: le attività si concluderanno con una grande estrazione a premi da “urlo”, riservata a tutti i partecipanti alla caccia al tesoro.

Inoltre, durante l’iniziativa, sarà possibile, su gentile concessione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, poter avere: accesso al museo con tariffa concordata di 7,50 euro per le famiglie partecipanti, che saranno accompagnate al piano superiore dallo staff dell’associazione Tralenuvole. Inoltre ci sarà l’accesso gratuito al Museo delle Bambole, offrendo a grandi e piccoli la possibilità di curiosare tra le sue collezioni. Sarà infine previsto uno sconto dedicato alle famiglie per l’accesso al Museo Byron e del Risorgimento, un’opportunità per prolungare la visita e conoscere più da vicino la storia e il patrimonio culturale della città.

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