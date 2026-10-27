Halloween a Ravenna: un ricco programma ai Giardini pubblici e al Museo Byron

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre, i Giardini pubblici ospiteranno la prima edizione del Ravenna Horror Festival – Le Paure, un’iniziativa culturale e di promozione giovanile che reinventa le celebrazioni di Halloween trasformandole in un’occasione di riflessione collettiva e valorizzazione dello spazio pubblico. L’evento è promosso dall’associazione Spotted con la compartecipazione dell’assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

Il Festival si sviluppa attorno al tema “Un labirinto. mille paure. Una città che le attraversa insieme”. L’immaginario horror diventa così uno strumento narrativo per affrontare un tema universale e cruciale per le nuove generazioni: le paure, le inquietudini e le sfide connesse al percorso di crescita.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà l’installazione scenografica “Un Labirinto in Città”, allestita all’interno dei Giardini pubblici e accessibile gratuitamente. La struttura ospiterà una raccolta preventiva, anonima e aperta a giovani e studenti del territorio, che vi integreranno i propri pensieri e le proprie testimonianze sulle paure contemporanee. Attraversare il labirinto assumerà un forte valore simbolico: confrontarsi con i propri timori per scoprirli condivisi, trasformando l’isolamento in un’esperienza collettiva e trovando insieme la via d’uscita.

Il Ravenna Horror Festival punta sul coinvolgimento attivo dei giovani creativi e di talento attraverso le arti di strada e live band, mentre promuove anche messaggi legati al consumo consapevole con l’iniziativa “Monster Call – Il costume che non consuma”, un invito a partecipare all’evento indossando travestimenti realizzati rigorosamente con abiti usati, materiali di recupero o capi già disponibili nel proprio armadio, stimolando la creatività a impatto zero.

Ampio spazio sarà dedicato alla dimensione universitaria con “Freshmen”, il grande raduno delle matricole e della popolazione studentesca di Ravenna. Una serata speciale di accoglienza e socializzazione animata da musica dal vivo e DJ set, che vedrà la possibile partecipazione di ospiti e artisti del panorama nazionale e internazionale, stringendo il legame tra l’università e il tessuto cittadino.

Le tre giornate offriranno un palinsesto ricco e multidisciplinare che si articolerà dal mattino fino alla sera. Accanto ai momenti musicali e artistici, i Giardini pubblici si popoleranno di attività ricreative, animazione, spettacoli e un’area dedicata allo street food, rendendo la manifestazione accessibile e attrattiva per un pubblico di tutte le età: giovani, studenti, famiglie e visitatori.

La partecipazione agli eventi è gratuita con prenotazione al link https://www.instagram.com/spotted.community?mdxt=MWhxZjJ3M2x0NjIxMw