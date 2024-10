Halloween 2024 a Ravenna: le iniziative in centro storico

Ancora un centro storico invaso da maschere inquietanti, mostriciattoli, strani personaggi, ma soprattutto dalle risate dei bambini. Il Comitato “Spasso in Ravenna” torna a proporre nel cuore della città “Ravenna Halloween”, un appuntamento divenuto ormai irrinunciabile vista la grande partecipazione registrata negli ultimi anni e che ha ormai come elemento assodato, il coinvolgimento delle generazioni più giovani e delle famiglie ad una festa di origini celtiche divenuta irrinunciabile anche alle nostre latitudini. Un programma come sempre su misura per bambini e bambine, promosso ancora in collaborazione con l’associazione Tralenuvole, che quest’anno proseguirà da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, coprendo un intero, lungo, weekend con una location principale individuata per il 2024 in piazza J. F. Kennedy, ma che coinvolgerà anche le altre vie e piazza del centro storico di Ravenna grazie anche alla disponibilità degli esercenti affiliati al Comitato che hanno scelto di aderire.

Giovedì 31 la confermatissima “Caccia al tesoro”. Dalle ore 16 alle 19 bambini e bambine avranno l’obiettivo di raggiungere la “Casa Stregata”. Dopo aver ritirato la mappa in piazza Kennedy partiranno insieme ad amici e famiglie alla ricerca delle “Bandiere Nere della Paura” nelle vie del centro. Per concludere con successo la caccia bisognerà risolvere enigmi e tornare alla base con le soluzioni, oltre a raccogliere “Le pillole della Sfortuna” custodite nel “Forziere Pirata” insieme alle bandiere di Willy l’Orbo. Nel gioco saranno coinvolti mostri che si muoveranno per il centro per rendere ancor più coinvolgente l’esperienza. Durante il pomeriggio saranno offerti a tutti i partecipanti giochi, piccole creazioni, trucchi e tatuaggi paurosi.

Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre invece, giostre, giochi e laboratori dalle ore 16 alle 19.

Simon, lo Spaventapasseri - Simon è uno spaventapasseri che non tiene a bada solo i passeri, impedendo loro di rovinare il raccolto. Tiene lontani i bambini e le bambine che suonano alla porta, durante la notte di Halloween, in cerca di dolcetti. Con lui le tue caramelle sono al sicuro!

La Casa Stregata - Non c’è Halloween senza Casa Stregata. E non c’è scatola di scarpe puzzolente che non sia rifugio di topi, ragni pelosi e insetti infestanti. Ma attenzione, quando la luce della luna si accende fantasmi e mummie vi giocano a nascondino.

La ghirlanda della paura terrorizzerà spiriti e folletti e li terrà lontani dalla tua abitazione. Pipistrelli e ragni pelosi saranno a guardia della tua casa.

Sabato 2 e domenica 3 alle 17, sempre in piazza Kennedy, un libro “Fuori di Zucca” racconterà storie di paura e di terribili mostri.

Un viaggio in un mondo dove la realtà incontra la fantasia e, mescolandosi, ballano libere nell’aria. La fantasia libera di sentirsi reale, la realtà innamorata del suo mondo fantastico. Accesso libero, consentito solo a chi ha coraggio da vendere.

Per la Caccia al Tesoro, così come per i laboratori, è richiesto un contributo di 5 euro a bambino/a. Sarà possibile decidere se acquistare uno oppure tutti e tre i laboratori.

Info, dettagli e iscrizioni su https://www.associazionetralenuvole.it/Ravenna Halloween 2024, tel. 370.3083416.

Proseguono in questo modo le iniziative promosse da Spasso in Ravenna, comitato nato da un’idea delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo dell’amministrazione pubblica e dei partner.