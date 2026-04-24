Ha il divieto di dimora dopo una serie di rapine, ma viene sorpreso di nuovo a Ravenna dalla Polizia di Stato: 28enne denunciato

Nel corso della serata di giovedì 23 aprile, la Polizia di Stato di Ravenna ha identificato un 28enne egiziano, che risultava gravato dalla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Ravenna per essersi reso responsabile di alcune rapine in città, nei mesi precedenti, per le quali era stato arrestato. Il 28enne, regolare sul territorio, è stato denunciato per aver violato la misura di prevenzione ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la violazione della misura cautelare, con richiesta di aggravamento della misura

Nella stessa serata le Volanti della Questura di Ravenna, in zona Mercato Coperto, hanno identificato un 61enne italiano gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, che recava disturbo ai passanti. l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per aver violato il divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) e sanzionato per ubriachezza molesta.

Infine, nelle adiacenze di Piazza Kennedy gli equipaggi in servizio di controllo del territorio hanno proceduto al controllo di un 23enne egiziano, regolare sul territorio, trovato in possesso di sostanza stupefacente. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura e la sostanza sottoposta a sequestro.