Guardia Costiera e tutela della filiera ittica: nel 2024 sequestrate 42 tonnellate di pesce

La Guardia Costiera dell’Emilia-Romagna è stata impegnata nel 2024 nella tutela della filiera ittica e delle risorse marine. Durante le festività natalizie è stata condotta l’operazione complessa “E-Fishing”. Questa attività, svoltasi tra il 5 dicembre e il 6 gennaio, ha posto particolare attenzione alle importazioni e alla commercializzazione di prodotti ittici provenienti da Paesi terzi, alla cattura e vendita di specie non consentite e alla compravendita di pescato privo delle informazioni obbligatorie di tracciabilità. Sono state effettuate 136 ispezioni e 257 controlli, di cui 4 da remoto, rilevando 21 violazioni amministrative per un totale di quasi 30.000 euro di sanzioni. Sono stati inoltre sequestrati circa 600 kg di prodotti ittici non conformi e un attrezzo non consentito, oltre a una sanzione penale per gravi violazioni normative.