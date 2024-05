Gli studenti della “Morigia” a lezione di educazione finanziaria con la Cassa di Ravenna

Gli studenti della classe quinta dell’Istituto Tecnico Statale per Geometri ‘Camillo Morigia’ di Ravenna guidati dal professor Riccardo Vanni hanno assistito questa mattina alla lezione di educazione finanziaria ‘Investiamo sul futuro’ organizzata dalla Feduf (Fondazione per l’Educazione finanziaria, promossa dall’Associazione Bancaria Italiana) e dalla Cassa di Ravenna. Gli studenti hanno risposto con grande interesse e partecipazione alle numerose sollecitazioni ed ai temi proposti dalla docente della Feduf Laura Ranca, inaugurando la serie di incontri conclusivi sui temi dell’educazione finanziaria che, come noto, hanno coinvolto attraverso la Cassa di Ravenna diversi istituti e classi della provincia di Ravenna.

Giovedì mattina ai Chiostri Danteschi alle 10 si terrà la cerimonia finale del Progetto ‘Contiamo Pari’ promosso dalla stessa Feduf per educare oltre che ai temi finanziari anche a quelli della parità di genere. Saranno premiati gli studenti delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto Comprensivo ‘Europa’ di Faenza che ha prodotto una serie davvero entusiasmante e sorprendente di lavori sul tema, tra cui interviste, video ed articoli. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, la direttrice della Feduf Giovanna Boggio Robutti, la docente Laura Ranca ed autorità scolastiche e rappresentanti sia dell’IC ‘Europa’ di Faenza sia dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Gli studenti intervisteranno in questa occasione la giornalista di SkySport Federica Lodi sui temi della parità di genere che hanno dibattuto e studiato in questo anno scolastico. Al termine dell’intervista si misureranno anche con un gioco sugli stereotipi della nostra società con il supporto di una applicazione specifica.