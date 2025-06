Giunta di Ravenna: la ventenne Hiba Alif assessora alle politiche giovanili

Nuova giunta di Ravenna: il gruppo Ambiente e Territorio e Europa Verde, in una nota esprime grande soddisfazione per la nomina della ventenne Hiba Alif ad assessora alle Politiche giovanili, al Futuro sostenibile, all’Agenda 2030 e alle Politiche abitative da parte del sindaco Barattoni. “Abbiamo contribuito in modo sostanziale alla stesura del programma amministrativo su questi temi, e dopo l’elezione di Nicola Staloni come consigliere AVS, oggi possiamo completare il nostro contributo con una figura giovane ma già competente e con esperienze concrete nei settori assegnati. A Hiba rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Come gruppo, continueremo a sostenerla con l’impegno e le competenze delle tante persone che in questi mesi hanno dimostrato passione, coesione e determinazione”.